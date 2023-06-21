Зеленский о наступлении: Идет нелегко, потому что 200 тысяч кв. км заминировано
Среда, 21 июня 2023, 13:20
Президент Владимир Зеленский объяснил, что одной из причин замедления контрнаступления вооруженных сил является заминированная российскими оккупантами значительная территория.
Источник: интервью Зеленского BBC
Прямая речь Зеленского: "Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так".
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Детали: По его словам, наступление дается нелегко, поскольку 200 000 квадратных километров украинской территории заминированы российскими войсками.
"Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным", - подчеркнул президент.
Что предшествовало:
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- Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что одним из главных приоритетов Сил обороны Украины в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск на передовой.
- В Пентагоне, комментируя ход наступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.