Зеленский о наступлении: Идет нелегко, потому что 200 тысяч кв. км заминировано

Президент Владимир Зеленский объяснил, что одной из причин замедления контрнаступления вооруженных сил является заминированная российскими оккупантами значительная территория.

Источник: интервью Зеленского BBC

Прямая речь Зеленского: "Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так".

Реклама:

Детали: По его словам, наступление дается нелегко, поскольку 200 000 квадратных километров украинской территории заминированы российскими войсками.

"Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным", - подчеркнул президент.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ