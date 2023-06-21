Зеленский о наступлении: Идет нелегко, потому что 200 тысяч кв. км заминировано
Среда, 21 июня 2023, 13:20
Президент Владимир Зеленский объяснил, что одной из причин замедления контрнаступления вооруженных сил является заминированная российскими оккупантами значительная территория.
Источник: интервью Зеленского BBC
Прямая речь Зеленского: "Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов уже сейчас. Это не так".
Детали: По его словам, наступление дается нелегко, поскольку 200 000 квадратных километров украинской территории заминированы российскими войсками.
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"Что бы ни хотели некоторые, включая попытки давления на нас, со всем уважением, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным", - подчеркнул президент.
Что предшествовало:
- Перед этим секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что одним из главных приоритетов Сил обороны Украины в настоящее время является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск на передовой.
- В Пентагоне, комментируя ход наступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.
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