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Путин снова пугает Украину и мир "Сарматами": пообещал установить на боевое дежурство

Станислав ПогориловСреда, 21 июня 2023, 17:29
Путин снова пугает Украину и мир Сарматами: пообещал установить на боевое дежурство
Владимир путин, фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов похвастался новейшими образцами оружия в армии и снова начал угрожать поставить на боевое дежурство новые пусковые установки "Сармат" с новой тяжелой ракетой.

Источник: российские пропагандисты "ТАСС"

Прямая речь Путина: "В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой".

Детали: В июне прошлого года Путин на подобной встрече также обещал поставить "Сарматы" на боевое дежурство до конца 2022 года. Но этого не произошло.

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Лидер страны-агрессора похвастался, что в состав Военно-морского флота России была введена главная подводная лодка проекта "Борей-А", а в январе 2023 года на боевое дежурство вышел фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".

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Также, по его словам, "вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил".

Путин начал убеждать, что около половины частей ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новейшими комплексами "Ярс", и сейчас проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

Помимо прочего, российский диктатор уверяет, что в войне в Украине оккупанты применяют новейших образцов бронетехники, систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ракетных комплексов в решение боевых задач специальной военной операции (СВО).

Он также решил заверить выпускников в том, что планы по повышению потенциала всех компонентов российских вооруженных сил будут реализованы полностью.

Справочно: "Сармат" - это российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Темы: Путинвойнаоружие
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