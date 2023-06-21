Українська армія помітно просувається на Таврійському напрямку – Тарнавський  

На Таврійському напрямку українська армія продовжує просування, вибиваючи ворога з позицій.

Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського

Пряма мова: "На Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування. Успіхи Сил оборони вже помітні. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань.

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За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника".

Деталі: Тарнавський перерахував втрати ворога за добу: 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиць 2С19 "Мста-С", 4 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 зенітних ракетних комплекси "Стріла", 5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт", 2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк".

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Також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

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