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Украинская армия заметно продвигается на Таврическом направлении – Тарнавский   

Александр ШумилинСреда, 21 июня 2023, 17:28
Украинская армия заметно продвигается на Таврическом направлении – Тарнавский   
Фото: Генштаб

На Таврическом направлении украинская армия продолжает продвижение, выбивая врага с позиций.  

Источник: сообщение командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского

Прямая речь: "На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи Сил обороны уже заметны. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

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Уничтожено и повреждено 68 единиц военной техники противника".

Детали: Тарнавский перечислил потери врага за сутки: 6 танков, 13 единиц БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиц 2С19 "Мста-С", 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 зенитных ракетных комплекса "Стрела", 5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт", 2 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк".

Также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага.

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Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский объяснил, что одной из причин замедления наступления вооруженных сил является заминированная российскими оккупантами значительная территория.

Темы: армияконтрнаступление
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