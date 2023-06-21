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У КМДА жаліються, що арештований Ткачук не зможе допомагати Києву

"Українська правда"Середа, 21 червня 2023, 18:04
У КМДА жаліються, що арештований Ткачук не зможе допомагати Києву
Фото: Вечірній Київ

В Київській міській державній адміністрації заявили, що арешт директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука негативно вплине на ліквідацію надзвичайних ситуацій у столиці.

Джерело: заява КМДА

Дослівно: "Сьогодні (21 червня – ред.) за результатами судового засідання директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку обрано запобіжний захід – домашній арешт. Прохання Романа Ткачука обрати інший захід, що дозволяв би йому виконувати свої службові обов’язки та виїжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилене.

Роман Ткачук як директор відповідного структурного підрозділу КМДА постійно брав безпосередню участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема і тих, що спричинені ворожими обстрілами. Обраний йому запобіжний захід унеможливлює цю роботу на період ведення слідства".

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Деталі: В КМДА додали, що Ткачук працює рятувальником близько 17 років і має низку відзнак за професійну діяльність.

Передісторія:

  • У середу 21 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета стеження підозрюваного в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.
  • Раніше йому повідомили про підозру у справі про загибель людей через недопуск до укриття.

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Теми: Київвійна
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