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У КМДА жаліються, що арештований Ткачук не зможе допомагати Києву

"Українська правда"Середа, 21 червня 2023, 18:04
У КМДА жаліються, що арештований Ткачук не зможе допомагати Києву
Фото: Вечірній Київ

В Київській міській державній адміністрації заявили, що арешт директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука негативно вплине на ліквідацію надзвичайних ситуацій у столиці.

Джерело: заява КМДА

Дослівно: "Сьогодні (21 червня – ред.) за результатами судового засідання директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку обрано запобіжний захід – домашній арешт. Прохання Романа Ткачука обрати інший захід, що дозволяв би йому виконувати свої службові обов’язки та виїжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилене.

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Роман Ткачук як директор відповідного структурного підрозділу КМДА постійно брав безпосередню участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема і тих, що спричинені ворожими обстрілами. Обраний йому запобіжний захід унеможливлює цю роботу на період ведення слідства".

Деталі: В КМДА додали, що Ткачук працює рятувальником близько 17 років і має низку відзнак за професійну діяльність.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середу 21 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета стеження підозрюваного в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.
  • Раніше йому повідомили про підозру у справі про загибель людей через недопуск до укриття.

Теми: Київвійна
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