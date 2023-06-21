У КМДА жаліються, що арештований Ткачук не зможе допомагати Києву

В Київській міській державній адміністрації заявили, що арешт директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука негативно вплине на ліквідацію надзвичайних ситуацій у столиці.

Джерело: заява КМДА

Дослівно: "Сьогодні (21 червня – ред.) за результатами судового засідання директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку обрано запобіжний захід – домашній арешт. Прохання Романа Ткачука обрати інший захід, що дозволяв би йому виконувати свої службові обов’язки та виїжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилене.

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Роман Ткачук як директор відповідного структурного підрозділу КМДА постійно брав безпосередню участь у заходах із ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема і тих, що спричинені ворожими обстрілами. Обраний йому запобіжний захід унеможливлює цю роботу на період ведення слідства".

Деталі: В КМДА додали, що Ткачук працює рятувальником близько 17 років і має низку відзнак за професійну діяльність.

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