Загибель людей перед зачиненим укриттям: суд "окільцював" браслетом чиновника КМДА
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета стеження підозрюваного в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.
Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, прокуратура в Telegram
Деталі: На засіданні 21 червня Голосіївський районний суд міста Києва у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора і обрав найсуворіший запобіжний захід, який можливо застосувати з урахуванням вимог законодавства, – цілодобовий домашній арешт (2 місяці) із носінням електронного приладу контролю.
На підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Що передувало: У справі про загибель людей через недопуск до укриття правоохоронці повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку.
На думку слідства, неналежне виконанням службових обов’язків директором Департаменту та відсутність з його боку контролю за утриманням та станом готовності укриттів призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.
Передісторія:
- У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
- За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. А влада вирішила провести перевірки бомбосховищ.
- 3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули троє людей в Деснянському районі столиці. Чиновників суд відпустив під домашній арешт, а охоронця поліклініки вирішив відправити під варту на два місяці без права внесення застави.
- Прокуратура пояснила, що просила арешт для охоронця Вадима Мошкіна і цілодобовий домашній арешт для чиновників, бо саме охоронець не відчинив двері, щоб пустити мешканців до бомбосховища.
- 5 червня міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив, що ситуація з бомбосховищами у столиці − критична, бо половина з перевірених укриттів не готова приймати людей.