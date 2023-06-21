Загибель людей перед зачиненим укриттям: суд "окільцював" браслетом чиновника КМДА

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета стеження підозрюваного в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП, прокуратура в Telegram

Деталі: На засіданні 21 червня Голосіївський районний суд міста Києва у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора і обрав найсуворіший запобіжний захід, який можливо застосувати з урахуванням вимог законодавства, – цілодобовий домашній арешт (2 місяці) із носінням електронного приладу контролю.

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На підозрюваного також покладено обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Що передувало: У справі про загибель людей через недопуск до укриття правоохоронці повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку.

На думку слідства, неналежне виконанням службових обов’язків директором Департаменту та відсутність з його боку контролю за утриманням та станом готовності укриттів призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками.

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