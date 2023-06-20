Загибель людей перед зачиненим укриттям: оголосили підозру чиновнику КМДА

У справі про загибель людей через недопуск до укриття правоохоронці повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури, столична поліція, офіційний портал столичної влади

Деталі: Чиновнику оголошено підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

1 червня 2023 року у Деснянському районі міста Києва від вибуху ракети загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Трагедія сталася біля укриття, розташованого в приміщенні поліклініки, двері якого були зачинені.

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У ході слідства встановлено, що вказане укриття є фактично єдиною захисною спорудою цивільного захисту, що знаходиться поруч з будинками, в яких мешкали загиблі та травмовані люди. Решта найпростіших укриттів, нанесених на мапу укриттів міста Києва поруч з будинками загиблих та травмованих, станом на 01.06.2023 були фактично відсутні або зачинені.

За результатами досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи з 2018 року на посаді директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, несе персональну відповідальність за організацію та результати роботи даного структурного підрозділу з реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста Києва.

Неналежне виконанням службових обов’язків директором Департаменту та відсутність з його боку контролю за утриманням та станом готовності укриттів призвело до загибелі та травмування людей на порозі зачиненого найпростішого укриття, що є тяжкими наслідками, наголошують у прокуратурі.

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Крім того, підозрюваний упродовж часу перебування на вказаній посаді не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту у столиці, не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання, не організував роботу щодо створення фонду захисних споруд та не забезпечив дієвий контроль за їх утриманням та станом готовності.

Внаслідок цього, з 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об’єкт виявився придатним для використання, решта є не придатними та обмежено придатними. Частина придатних для використання захисних споруд постійно були зачиненими.

Крім того, зазначається, що підозрюваний не вжив жодних заходів реагування на наказ Департаменту освіти і науки КМДА від 31.08.2022, яким було встановлено заборону під час повітряних тривог пускати до укриттів, розташованих у закладах освіти, не людей, які не є здобувачами освіти чи працівниками таких закладів.

За даними слідства, для створення хибного уявлення про ефективність своєї роботи Ткачук дав вказівку своїм підлеглим створити в мережі інтернет мапу укриттів Києва.

При цьому до мапи укриттів вносились, у тому числі, відомості про захисні споруди (їх адресу, тип, вид, власника, контактний телефон), що були фактично відсутні або не були пристосовані для використання, про що навіть складено акти підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуація.

Кияни, будучи введеними в оману інформацією, розміщеною на мапі, після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку, наголошують прокурори.

З цього приводу з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів РДА, які були залишені без належного реагування.

Як уточнили УП в пресслужбі Київської міської прокуратури, прокурори клопотатимуть про найсуворіший запобіжний захід, який можливо застосувати з урахуванням вимог законодавства, – цілодобовий домашній арешт.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Офіційний портал столичної влади запевняє, що Роман Ткачук та Департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до запитуваної наявної документації.

Передісторія: