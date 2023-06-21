Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В КГГА жалуются, что арестованный Ткачук не сможет помогать Киеву

"Украинская правда"Среда, 21 июня 2023, 18:04
В КГГА жалуются, что арестованный Ткачук не сможет помогать Киеву
Фото: Вечерний Киев

В Киевской городской государственной администрации заявили, что арест директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука негативно повлияет на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в столице.

Источник: заявление КГГА

Дословно: "Сегодня (21 июня - ред.) по результатам судебного заседания директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку избрана мера пресечения - домашний арест. Просьба Романа Ткачука избрать другую меру, которая позволяла бы ему выполнять свои служебные обязанности и выезжать на места ликвидации чрезвычайных ситуаций, была отклонена.

Реклама:

Роман Ткачук как директор соответствующего структурного подразделения КГГА постоянно принимал непосредственное участие в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и вызванных вражескими обстрелами. Избранная ему мера пресечения делает невозможным эту работу на период ведения следствия".

Детали: В КГГА добавили, что Ткачук работает спасателем около 17 лет и имеет ряд наград за профессиональную деятельность.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В среду 21 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.
  • Ранее ему сообщили о подозрении по делу о гибели людей из-за недопуска к укрытию.

Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Киев
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: