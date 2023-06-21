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В КГГА жалуются, что арестованный Ткачук не сможет помогать Киеву

"Украинская правда"Среда, 21 июня 2023, 18:04
В КГГА жалуются, что арестованный Ткачук не сможет помогать Киеву
Фото: Вечерний Киев

В Киевской городской государственной администрации заявили, что арест директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука негативно повлияет на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в столице.

Источник: заявление КГГА

Дословно: "Сегодня (21 июня - ред.) по результатам судебного заседания директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку избрана мера пресечения - домашний арест. Просьба Романа Ткачука избрать другую меру, которая позволяла бы ему выполнять свои служебные обязанности и выезжать на места ликвидации чрезвычайных ситуаций, была отклонена.

Роман Ткачук как директор соответствующего структурного подразделения КГГА постоянно принимал непосредственное участие в мероприятиях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе и вызванных вражескими обстрелами. Избранная ему мера пресечения делает невозможным эту работу на период ведения следствия".

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Детали: В КГГА добавили, что Ткачук работает спасателем около 17 лет и имеет ряд наград за профессиональную деятельность.

Предыстория:

  • В среду 21 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения подозреваемого в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.
  • Ранее ему сообщили о подозрении по делу о гибели людей из-за недопуска к укрытию.

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Темы: Киеввойна
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