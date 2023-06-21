На чотирьох напрямках тривають важкі бої, за добу було 30 боєзіткнень − Генштаб

Російські загарбники зосереджують свої основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − тут тривають важкі бої, за добу відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: На Лиманському напрямку росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки на Донеччині.

Завдали авіаційних ударів в районах Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська − Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області.

Завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти проводили безуспішні наступальні дії в районах Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

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Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара, успіху не мали. Завдали авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Богоявленка, Благодатне, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Проводили безуспішні наступальні дії у напрямку П’ятихаток Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Преображенки та Степногірська Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка, Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Ситне, Фотовиж, Нові Вирки, Волфине, Шпиль, Ободи, Кіндратівка, Локня, Степне Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Липці, Алісівка, Бугруватка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове, Плетенівка, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Рублене, Анискине, Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗСУ РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

Генштаб також повідомляє, що за добу авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також захисники знищили російський ударний вертоліт Мі-24.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління та склад боєприпасів противника.