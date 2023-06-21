На четырех направлениях продолжаются тяжелые бои, за сутки было 30 боестолкновений − Генштаб

Российские захватчики сосредотачивают свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях − продолжаются тяжелые бои, за сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы Луганской области и Серебрянки в Донецкой области.

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Нанесли авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска − Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области.

Нанес авиационные удары возле Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

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На Авдеевском направлении оккупанты проводили безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского.

Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара, успеха не имели. Нанесли авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области. Осуществили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонительные действия. Проводили безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Преображенки и Степногорска Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка, Новополье, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобково, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, Шляховое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Леоновка, Николаевка Черниговской области и Волфино Сумской области. Осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елино, Карповичи, Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Сытное, Фотовиж, Новые Вирки, Волфино, Шпиль, Ободы, Кондратовка, Локня, Степное Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Липцы, Алисовка, Бугруватка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Плетеневка, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Рубленое, Анискино, Милово на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВСУ РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Генштаб также сообщает, что за сутки авиация сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также защитники уничтожили российский ударный вертолет Ми-24.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления и склад боеприпасов противника.