Кількість жертв удару по Одесі 14 червня зросла до 4
Середа, 21 червня 2023, 20:30
Постраждалий у результаті російського ракетного удару по Одесі 14 червня помер у лікарні, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 4.
Джерело: Одеська міська рада з посиланням на мера міста Геннадія Труханова у Telegram
Дослівно влада: "Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торгівельної мережі "Таврія В" збільшилася до 4. В лікарні помер ще один чоловік".
Деталі: Також повідомляється, що 21 червня за підтримки міжнародних партнерів, на операцію до Австрії відправили двох людей, які постраждали внаслідок російської ракетної атаки 14 червня.
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Передісторія:
- Вночі 14 червня ворог атакував Одесу 4 "Калібрами". Спершу повідомлялося, що троє осіб загинули і 13 дістали поранення.