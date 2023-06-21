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Кількість жертв удару по Одесі 14 червня зросла до 4

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 20:30
Кількість жертв удару по Одесі 14 червня зросла до 4
Наслідки удару по Одесі 14 червня. Фото з Telegram Одеса. Офіційно

Постраждалий у результаті російського ракетного удару по Одесі 14 червня помер у лікарні, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 4.

Джерело: Одеська міська рада з посиланням на мера міста Геннадія Труханова у Telegram

Дослівно влада: "Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торгівельної мережі "Таврія В" збільшилася до 4. В лікарні помер ще один чоловік".

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Деталі: Також повідомляється, що 21 червня за підтримки міжнародних партнерів, на операцію до Австрії відправили двох людей, які постраждали внаслідок російської ракетної атаки 14 червня.

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Теми: Одесавійнажертви
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