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Количество жертв удара по Одессе 14 июня возросло до 4

Ирина БалачукСреда, 21 июня 2023, 20:30
Количество жертв удара по Одессе 14 июня возросло до 4
Последствия удара по Одессе 14 июня. Фото из Telegram Одесса. Официально

Пострадавший в результате российского ракетного удара по Одессе 14 июня умер в больнице, таким образом количество жертв той атаки возросло до 4.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова в Telegram

Дословно власть: "Количество жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до 4. В больнице умер еще один человек".

Детали: Также сообщается, что 21 июня при поддержке международных партнеров, на операцию в Австрию отправили двух человек, пострадавших в результате российской ракетной атаки 14 июня.

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Темы: Одессавойнажертвы
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