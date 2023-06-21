Количество жертв удара по Одессе 14 июня возросло до 4
Среда, 21 июня 2023, 20:30
Пострадавший в результате российского ракетного удара по Одессе 14 июня умер в больнице, таким образом количество жертв той атаки возросло до 4.
Источник: Одесский городской совет со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова в Telegram
Дословно власть: "Количество жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до 4. В больнице умер еще один человек".
Реклама:
Детали: Также сообщается, что 21 июня при поддержке международных партнеров, на операцию в Австрию отправили двух человек, пострадавших в результате российской ракетной атаки 14 июня.
Предыстория:
- Ночью 14 июня враг атаковал Одессу 4 "Калибрами". Сначала сообщалось, что трое человек погибло и 13 были ранены.
ВИДЕО ДНЯ