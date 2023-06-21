Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество жертв удара по Одессе 14 июня возросло до 4

Ирина БалачукСреда, 21 июня 2023, 20:30
Количество жертв удара по Одессе 14 июня возросло до 4
Последствия удара по Одессе 14 июня. Фото из Telegram Одесса. Официально

Пострадавший в результате российского ракетного удара по Одессе 14 июня умер в больнице, таким образом количество жертв той атаки возросло до 4.

Источник: Одесский городской совет со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова в Telegram

Дословно власть: "Количество жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети "Таврия В" увеличилось до 4. В больнице умер еще один человек".

Реклама:

Детали: Также сообщается, что 21 июня при поддержке международных партнеров, на операцию в Австрию отправили двух человек, пострадавших в результате российской ракетной атаки 14 июня.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Одессавойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Одесса
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО
Последние новости
00:10
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: