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Путін не готовий до мирних переговорів, дії промовистіші за слова – Держдеп

"Європейська правда"Середа, 21 червня 2023, 23:19
Путін не готовий до мирних переговорів, дії промовистіші за слова – Держдеп
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Сполучені Штати не вважають, що президент Росії Володимир Путін попри свої заяви справді налаштований на мирні переговори про завершення війни в Україні, оскільки продовжує бомбардувати міста й цивільних.

Про це на брифінгу в середу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, передає кореспондент "Європейської правди".

Під час брифінгу в речника Держдепу спитали про візит лідерів Африки до України та Росії, а також заяву Путіна під час зустрічі з ними, де він заявив, що Москва не відмовляється від мирних переговорів.

"Росія продовжує не виявляти жодного помітного інтересу до завершення війни, й це очевидно з того, що африканські лідери провели кілька годин у бомбосховищах, оскільки Росія продовжила обстрілювати Україну й під час їхнього візиту", – нагадав Патель.

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Він підкреслив, що в цьому випадку "дії промовистіші за слова".

"Путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки – ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії Росії – бомбардування Києва, удари по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях – не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", – додав представник Держдепу.

Нагадаємо, під час зустрічі з делегацією лідерів Африки в суботу, 17 червня, російський президент заявив, що Україна, а не Росія відмовляється від "мирних переговорів".

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Путін навіть показав керівникам країн Африки "парафований проєкт договору" з Україною, який готувався в березні 2022 року в Стамбулі, проігнорувавши той факт, що делегації обох сторін не були уповноважені укладати жоден такий договір. 

Теми: РосіяСШАпереговоривійна
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