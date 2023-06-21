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Путин не готов к мирным переговорам, действия красноречивее слов - Госдеп

"Европейская правда"Среда, 21 июня 2023, 23:19
Путин не готов к мирным переговорам, действия красноречивее слов - Госдеп
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Соединенные Штаты не считают, что президент России Владимир Путин несмотря на свои заявления действительно настроен на мирные переговоры о завершении войны в Украине, поскольку продолжает бомбить города и гражданских.

Об этом на брифинге в среду заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель, передает корреспондент "Европейской правды".

Во время брифинга у представителя Госдепа спросили о визите лидеров Африки в Украину и Россию, а также заявление Путина во время встречи с ними, где он заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров.

"Россия продолжает не проявлять никакого заметного интереса к завершению войны, и это очевидно из того, что африканские лидеры провели несколько часов в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжила обстреливать Украину и во время их визита", – напомнил Патель.

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Он подчеркнул, что в этом случае "действия красноречивее слов".

"Путин много чего говорит, и оставлю на ваше усмотрение толковать, сколько из этого является правдой и сколько – нет. Опять-таки, вполне понятно, что действия России – бомбардировки Киева, удары по гражданской инфраструктуре, энергетической инфраструктуре, жилых домах, больницах – не показывают никакой заинтересованности в достижении мира и завершении войны", – добавил представитель Госдепа.

Напомним, во время встречи с делегацией лидеров Африки в субботу, 17 июня, российский президент заявил, что Украина, а не Россия отказывается от "мирных переговоров".

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Путин даже показал руководителям стран Африки "парафированный проект договора" с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, проигнорировав тот факт, что делегации обеих сторон не были уполномочены заключать ни один такой договор.

Темы: РосcияСШАпереговорывойна
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