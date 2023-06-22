Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною – МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту до ЗАЕС назвав ситуацію на Запорізькій атомній електростанції "надзвичайно нестабільною".

Джерело: заява Гроссі

Пряма мова: "Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно нестабільною.

Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції.

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Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи".

Деталі: У заяві зазначано, що МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо встановлення мін біля водойми-охолоджувача.

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І хоч під час візиту Гроссі не було виявлено жодних мін, у тому числі біля водойми-охолоджувача, однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін по периметру станції і всередині неї.

"Наша оцінка… полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", – сказав Гроссі.

В агентстві також повідомили, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджуючу воду із запасів, що зберігаються у скидному каналі розташованої поруч Запорізької теплоелектростанції.

Крім того, за повідомленням, ЗАЕС планує відновити перекачування води, яка все ще залишається доступною, незважаючи на значну втрату води в Каховському водосховищі, спричинену руйнуванням дамби.

У МАГАТЕ додають: до потенційних небезпек, з якими стикається станція, є те, що ЗАЕС залишається залежною від єдиної наразі діючої лінії електропередач на 750 кіловольт (кВ), яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

До початку війни в Україні функціонувало 4 таких лінії.