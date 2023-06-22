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Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною – МАГАТЕ

"Українська правда"Четвер, 22 червня 2023, 00:52
Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС є вкрай нестабільною – МАГАТЕ
ЗАЕС, фото: Getty Images

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту до ЗАЕС назвав ситуацію на Запорізькій атомній електростанції "надзвичайно нестабільною".

Джерело: заява Гроссі

Пряма мова: "Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно нестабільною.

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Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції.

Зараз, як ніколи, всі сторони повинні цілком дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії.

Ми активізуємо наші зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону в інші способи".

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Деталі: У заяві зазначано, що МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо встановлення мін біля водойми-охолоджувача.

І хоч під час візиту Гроссі не було виявлено жодних мін, у тому числі біля водойми-охолоджувача, однак МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін по периметру станції і всередині неї.

"Наша оцінка… полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", – сказав Гроссі.

В агентстві також повідомили, що протягом останніх двох тижнів ЗАЕС отримувала необхідну їй охолоджуючу воду із запасів, що зберігаються у скидному каналі розташованої поруч Запорізької теплоелектростанції.

Крім того, за повідомленням, ЗАЕС планує відновити перекачування води, яка все ще залишається доступною, незважаючи на значну втрату води в Каховському водосховищі, спричинену руйнуванням дамби.

У МАГАТЕ додають: до потенційних небезпек, з якими стикається станція, є те, що ЗАЕС залишається залежною від єдиної наразі діючої лінії електропередач на 750 кіловольт (кВ), яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

До початку війни в Україні функціонувало 4 таких лінії.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕКаховська ГЕСвійна
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