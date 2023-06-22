Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС является крайне нестабильной – МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на ЗАЭС назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции "чрезвычайно нестабильной".

Источник: заявление Гросси

Прямая речь: "Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции является чрезвычайно нестабильной.

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Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции.

Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, направленные на предотвращение ядерной аварии.

Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами".

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Детали: В заявлении отмечается, что МАГАТЭ известно о сообщениях об установке мин возле водоема-охладителя.

И хотя во время визита Гросси не было обнаружено никаких мин, в том числе возле водоема-охладителя, однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин по периметру станции и внутри нее.

"Наша оценка... заключается в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием", - сказал Гросси.

В агентстве также сообщили, что в течение последних двух недель ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов, хранящихся в сбросном канале расположенной рядом Запорожской теплоэлектростанции.

Кроме того, по сообщению, ЗАЭС планирует возобновить перекачку воды, которая все еще остается доступной, несмотря на значительную потерю воды в Каховском водохранилище, вызванную разрушением дамбы.

В МАГАТЭ добавляют: к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, является то, что ЗАЭС остается зависимой от единственной пока действующей линии электропередач на 750 киловольт (кВ), которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

До начала войны в Украине функционировало 4 таких линии.