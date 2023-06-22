Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС является крайне нестабильной – МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на ЗАЭС назвал ситуацию на Запорожской атомной электростанции "чрезвычайно нестабильной".

Источник: заявление Гросси

Прямая речь: "Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции является чрезвычайно нестабильной.

Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезных трудностей для этой крупной атомной электростанции.

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Сейчас, как никогда, все стороны должны полностью соблюдать основные принципы МАГАТЭ, направленные на предотвращение ядерной аварии.

Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, а также оказываем помощь пострадавшему региону другими способами".

Детали: В заявлении отмечается, что МАГАТЭ известно о сообщениях об установке мин возле водоема-охладителя.

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И хотя во время визита Гросси не было обнаружено никаких мин, в том числе возле водоема-охладителя, однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин по периметру станции и внутри нее.

"Наша оценка... заключается в том, что, хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы следим за этим вопросом с большим вниманием", - сказал Гросси.

В агентстве также сообщили, что в течение последних двух недель ЗАЭС получала необходимую ей охлаждающую воду из запасов, хранящихся в сбросном канале расположенной рядом Запорожской теплоэлектростанции.

Кроме того, по сообщению, ЗАЭС планирует возобновить перекачку воды, которая все еще остается доступной, несмотря на значительную потерю воды в Каховском водохранилище, вызванную разрушением дамбы.

В МАГАТЭ добавляют: к потенциальным опасностям, с которыми сталкивается станция, является то, что ЗАЭС остается зависимой от единственной пока действующей линии электропередач на 750 киловольт (кВ), которая поставляет внешнюю электроэнергию, необходимую для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности.

До начала войны в Украине функционировало 4 таких линии.