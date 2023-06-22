Ворог обстріляв Харківщину і Херсон
Четвер, 22 червня 2023, 01:34
Вночі 22 червня ворог знову вдався до обстрілів Харківської області та міста Херсон.
Джерело: поліція Харківщини, голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін
Пряма мова Прокудіна: "Херсон обстрілюють окупанти".
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Дослівно поліція Харківщини: "Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину".
Деталі: У поліції закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і залишатися в укриттях.
Нагадаємо: Вночі 22 червня була оголошена повітряна тривога у Києві та низці областей через ракетну небезпеку.
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