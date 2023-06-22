Ворог обстріляв Харківщину і Херсон

Вночі 22 червня ворог знову вдався до обстрілів Харківської області та міста Херсон.

Джерело: поліція Харківщини, голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "Херсон обстрілюють окупанти".

Дослівно поліція Харківщини: "Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину".

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Деталі: У поліції закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і залишатися в укриттях.

Нагадаємо: Вночі 22 червня була оголошена повітряна тривога у Києві та низці областей через ракетну небезпеку.