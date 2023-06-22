Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог обстріляв Харківщину і Херсон

Ольга Глущенко Четвер, 22 червня 2023, 01:34
Ворог обстріляв Харківщину і Херсон
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Вночі 22 червня ворог знову вдався до обстрілів Харківської області та міста Херсон.

Джерело: поліція Харківщини, голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Пряма мова Прокудіна: "Херсон обстрілюють окупанти".

Реклама:

Дослівно поліція Харківщини: "Ворог знову прийнявся обстрілювати Харківщину".

Деталі: У поліції закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і залишатися в укриттях.

Нагадаємо: Вночі 22 червня була оголошена повітряна тривога у Києві та низці областей через ракетну небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ХерсонХарківська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: