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Враг обстрелял Харьковскую область и Херсон

Ольга ГлущенкоЧетверг, 22 июня 2023, 01:34
Враг обстрелял Харьковскую область и Херсон
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Ночью 22 июня враг снова прибегнул к обстрелам Харьковской области и города Херсон.

Источник: полиция Харьковщины, председатель военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Прямая речь Прокудина: "Херсон обстреливают оккупанты".

Дословно полиция Харьковщины: "Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область".

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Детали: В полиции призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Напомним: Ночью 22 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за ракетной опасности.

Темы: ХерсонХарьковская областьобстрел
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