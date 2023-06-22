Враг обстрелял Харьковскую область и Херсон
Четверг, 22 июня 2023, 01:34
Ночью 22 июня враг снова прибегнул к обстрелам Харьковской области и города Херсон.
Источник: полиция Харьковщины, председатель военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Прямая речь Прокудина: "Херсон обстреливают оккупанты".
Дословно полиция Харьковщины: "Враг снова принялся обстреливать Харьковскую область".
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Детали: В полиции призвали не игнорировать сигналов воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Напомним: Ночью 22 июня была объявлена воздушная тревога в Киеве и ряде областей из-за ракетной опасности.