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Вибух у Києві: 2 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 22 червня 2023, 10:22
Вибух у Києві: 2 загиблих
Фото прокуратури Києва

2 людини загинули і зруйновані 6 квартир у результаті вибуху у житловій багатоповерхівці у Дніпровському районі Києва, який, за попередніми даними, стався у результаті витоку газу.  

Джерело: мер столиці Віталій Кличко з місця події, поліція Києва у Telegram, КМВА, ДСНС, прокуратура Києва у Facebook

Пряма мова Кличка: "Дніпровський район Києва. Після 3 ночі стався вибух. Ми бачимо будинок (пошкоджений − ред.). 6 квартир зруйновано (КМВА повідомляє, що зруйновані 4 квартири − ред.). Попередньо, дві людини загинули, 2 людей звернулись до медиків, їм надана допомога".

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Деталі: О 08:10 пожежу ліквідували. Мер додав, що наразі тривають роботи з розчищення завалів. 

 
Фото ДСНС Києва 

У постраждалій багатоповерхівці загалом налічується 126 квартир. Наразі, за словами Кличка, експерти перевіряють, чи приданий будинок до подальшої експлуатації чи пошкоджені несучі конструкції чи ні.

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"Трохи пізніше ми зможемо говорити і про при чини вибуху − це може бути газ, може бути вибухівка − чекаємо на експертну оцінку", − сказав мер.

Він додав, що людей у біді не залишать і усім постраждалим нададуть тимчасове житло. 

За даними ДСНС і КМВА, попередня причина вибуху − витік газу.

 
Фото ДСНс Києва 

У поліції Києва також повідомили, що станом на 8:00 відомо про двох загиблих людей та 18 травмованих.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) ККУ. 

 
Фото прокуратури

За даними КМВА, станом на 08:30 загинуло 2 особи, постраждало 4 особи (з них 3 госпіталізовано) та врятовано 18 осіб. 5 людям надали психологічну допомогу. 

 
Фото прокуратури

Пізніше у прокуратурі Києва повідомили, епіцентр вибуху ймовірно був на 7-8 поверсі будинку і ймовірно через витік газу. Зруйновані конструкцій на трьох поверхах.

Прокуратура повідомляє про 5 травмованих. 

"Тривають допити мешканців будинків, а також огляд місця події з метою фіксації слідової картини, встановлення епіцентру вибуху та його можливих причин", − підсумували у прокуратурі.

Оновлено об 11:30: У поліції уточнили, що внаслідок вибуху в будинку загинуло двоє чоловіків − один 1945 року народження, дані іншого встановлюються.

Також станом на 11:00 відомо про 5 потерпілих.

Передісторія:

Теми: Київвибухжертви
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