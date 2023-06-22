Взрыв в Киеве: 2 погибших, поисковые работы продолжаются

2 человека погибли и разрушены 6 квартир в результате взрыва в жилой многоэтажке в Днепровском районе Киева, который, по предварительным данным, произошел в результате утечки газа.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко с места события, полиция Киева в Telegram, КГВА, ГСЧС, прокуратура Киева в Facebook

Прямая речь Кличко: "Днепровский район Киева. После 3 ночи произошел взрыв. Мы видим дом (поврежденный − ред.). 6 квартир разрушены (КГВА сообщает, что разрушены 4 квартиры − ред.). Предварительно, два человека погибли, 2 человека обратились к медикам, им оказана помощь".

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Детали: В 08:10 пожар ликвидировали. Мэр добавил, что сейчас продолжаются работы по расчистке завалов.

Фото ГСЧС Киева

В пострадавшей многоэтажке всего насчитывается 126 квартир. Сейчас, по словам Кличко, эксперты проверяют, пригодный ли дом к дальнейшей эксплуатации, повреждены несущие конструкции или нет.

"Чуть позже мы сможем говорить и о причинах взрыва − это может быть газ, может быть взрывчатка − ждем экспертную оценку", − сказал мэр.

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По данным ГСЧС и КГВА, предварительная причина взрыва − утечка газа.

Фото ГСЧС Киева

Он добавил, что людей в беде не оставят и всем пострадавшим предоставят временное жилье.

В полиции Киева также сообщили, что по состоянию на 8:00 известно о двух погибших людях и 18 травмированных.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей) УКУ.

Фото прокурауры

По данным КГВА, по состоянию на 08:30 погибли 2 человека, пострадали 4 человека (из них 3 госпитализированы) и спасены 18 человек. 5 людям оказали психологическую помощь.

Фото прокуратуры

Позже в прокуратуре Киева сообщили, эпицентр взрыва вероятно был на 7-8 этаже дома и вероятно из-за утечки газа. Разрушены конструкции на трех этажах.

Прокуратура сообщает о 5 травмированных.

"Продолжаются допросы жителей домов, а также осмотр места происшествия с целью фиксации следовой картины, установления эпицентра взрыва и его возможных причин", − подытожили в прокуратуре.

Обновлено в 11:30: В полиции уточнили, что в результате взрыва в доме погибли двое мужчин − один 1945 года рождения, данные другого устанавливаются.

Также по состоянию на 11:00 известно о 5 пострадавших.

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