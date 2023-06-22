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У родини одеського воєнкома майно в Іспанії на мільйони. Він каже, що не знає про це – УП

Михайло Ткач, Альона Мазуренко Четвер, 22 червня 2023, 11:15
У родини одеського воєнкома майно в Іспанії на мільйони. Він каже, що не знає про це – УП
ЄВГЕН БОРИСОВ, ФОТО АРМІЯINFORM

Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї майно в Іспанії. 

Джерело: "Батальйон Іспанія". УП навідалась у гості до одеського воєнкома та інших українських мільйонерів

Деталі: Через два місяці після розголосу інформації, що у родини Борисова з'явилась вілла в Іспанії за понад 3 мільйони євро, у його дружини - офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автівок, УП повторно взяла витяги з іспанського реєстру і на маєток і на офісне приміщення. 

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вілла матері Борисова

Витяги свідчать, що офіс і вілла досі записані на родину Борисова.

Також журналісти УП помітили в Іспанії біля маєтка одеського воєнкома електричний мерседес В класу 2022 року. Вартість такої автівки стартує від 100 тисяч доларів. Зареєстроване авто як і вілла на матір Борисова.

В кількох кілометрах від котеджного містечка Сіера Бланка розташовується центральний проспект Марбельї з найдорожчими ресторанами, магазинами та пятизірковими готелями. Саме там розташовується офісне приміщення, яке родина військового комісара придбала на початку 2023 року.

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Офісне приміщення дружини Борисова

Крім того, у одеського воєнкома вже у цьому році з'явився ще один новий позашляховик Toyota Land Cruiser 2023-ого року. Зареєстроване авто на тещу Борисова.

Авто вартістю близько 100 тисяч доларів - це вже третє авто яке з'явилось у власності родини одеського військового комісара за час великої війни. Загальна вартість такого автопарку становить близько півмільйона доларів.

Борисов, який працює воєнкомом з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.

Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією.

Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.

 
Витяги 
СКРИНШОТ

Крім того, за кермом одного із автомобілів родини Борисова в Іспанії журналісти УП помітили рідного брата водія одеського військового комісара.

 
Ігор Ніколаєв

Водій Борисова в Одесі, співробітник Одеського Обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Ніколаєв.

У розмові з УП Михайло Ніколаєв заявив, що не знає, чи працює його брат Ігор на родину Борисова в Іспанії, також він заявив, що і сам не є водієм Борисова.

 

Ніколаєв-старший також намагався запевнити, що не знає, що його брат робить в Іспанії, але він може покинути територію країни, бо є "інвалідом".

Ігоря Ніколаєва 2003 року народження УП помітила за кермом автівки матері одеського військового комісара. Він слідкував за автікою знімальної групи УП.

За даними джерел УП у прикордонній службі, Ігор Ніколаєв отримав закордонний паспорт лише у 2022 році вже під час повномасштабного вторгнення. І наразі вже двічі залишав країну. Вперше на чотири місяці, і вдруге - на 5.

Нагадаємо:

  • У квітні 2023 цього року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова в кінці 2022 року придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова.
  • Дружина воєнкома, за словами екснардепа, стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.
  • Також у власності родини з'явився Mercedes Gelendvagen.
  • Загальна вартість усього цього майна придбаного під час повномасштабної війни близько чотирьох з половиною мільйонів доларів.
  • Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Теми: війнаІспаніяОдеська областьТЦК
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