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У Мелітополі пролунало понад 8 вибухів − мер

Ірина БалачукЧетвер, 22 червня 2023, 13:21
У Мелітополі пролунало понад 8 вибухів − мер
Інфографіка з Telegram Федорова

Понад 8 вибухів пролунало у тимчасово окупованому Мелітополі 22 червня.

Джерело: офіційний мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Ранок в окупантів явно не задався одразу у декількох поки що окупованих населених пунктах України. Мінусуються ворожі бази, логістичні шляхи і можливості ворога для втечі.

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У Мелітополі пролунало більше 8 вибухів, найгучніші з яких − на півночі міста в районі концентрації ворожої військової техніки".

Деталі: Також він додав, що у Якимівці "щось сталось" із медскладами і газовим господарством, які рашисти перетворили на військову базу.

А в Чонгарі "не витримав" автомобільний міст, яким ворожа армія перевозила важке озброєння з Криму через Мелітополь на Запорізький та інші напрямки.

Федоров повідомив, що окупанти панікують, тому не випускають цивільних на блокпостах на виїзді з Мелітополя, проводять фільтрацію цивільних у Якимівці та розвертають цивільні авто і вантажівки на Чонгарі.

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Теми: Мелітопольвибухокупація
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