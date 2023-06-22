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В Мелитополе прогремело более 8 взрывов − мэр

Ирина БалачукЧетверг, 22 июня 2023, 13:21
В Мелитополе прогремело более 8 взрывов − мэр
Инфографика из Telegram Федорова

Более 8 взрывов прозвучало во временно оккупированном Мелитополе 22 июня.

Источник: официальный мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Утро у оккупантов явно не задалось сразу в нескольких пока оккупированных населенных пунктах Украины. Минусуются вражеские базы, логистические пути и возможности врага для бегства.

В Мелитополе прозвучало более 8 взрывов, самые громкие из которых − на севере города в районе концентрации вражеской военной техники".

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Детали: Также он добавил, что в Акимовке "что-то произошло" с медскладами и газовым хозяйством, которые рашисты превратили в военную базу.

А в Чонгаре "не выдержал" автомобильный мост, по которому вражеская армия перевозила тяжелое вооружение из Крыма через Мелитополь на Запорожское и другие направления.

Федоров сообщил, что оккупанты паникуют, поэтому не выпускают гражданских на блокпостах на выезде из Мелитополя, проводят фильтрацию гражданских в Акимовке и разворачивают гражданские авто и грузовики на Чонгаре.

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Темы: Мелитопольвзрывоккупация
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