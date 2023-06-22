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Окупанти сподіваються відремонтувати Чонгарський міст за кілька тижнів

"Українська правда"Четвер, 22 червня 2023, 14:33
Окупанти сподіваються відремонтувати Чонгарський міст за кілька тижнів
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Так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів.

Джерело: Російський РБК, який цитує так званого "міністра транспорту Криму" Миколу Лукашенко

Пряма мова: "Якщо ми беремо в розмову повне відновлення мостової споруди, прольоту, який там пошкоджений, це максимум займе кілька тижнів, оскільки потрібно замовити відповідні матеріали".

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Деталі: Лукашенко також розповів, що у зв'язку з пошкодженням дорожнього полотна на Чонгарському мосту транспортні потоки "переорієнтували" на пункти пропуску Армянськ і Перекоп.

Передісторія:

  • У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

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Теми: ХерсонКримвійна
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