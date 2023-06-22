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Оккупанты надеются отремонтировать Чонгарский мост за несколько недель

"Украинская правда"Четверг, 22 июня 2023, 14:33
Оккупанты надеются отремонтировать Чонгарский мост за несколько недель

Так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко заявил, что на полное восстановление Чонгарского моста уйдет несколько недель.

Источник: Российский РБК, который цитирует так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко

Прямая речь: "Если мы берем в разговор полное восстановление мостового сооружения, пролета, который там поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку нужно заказать соответствующие материалы".

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Детали: Лукашенко также рассказал, что в связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту транспортные потоки "переориентировали" на пункты пропуска Армянск и Перекоп.

Предыстория:

  • В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

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Темы: ХерсонКрымвойна
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