Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты надеются отремонтировать Чонгарский мост за несколько недель

"Украинская правда"Четверг, 22 июня 2023, 14:33
Оккупанты надеются отремонтировать Чонгарский мост за несколько недель

Так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко заявил, что на полное восстановление Чонгарского моста уйдет несколько недель.

Источник: Российский РБК, который цитирует так называемого "министра транспорта Крыма" Николая Лукашенко

Прямая речь: "Если мы берем в разговор полное восстановление мостового сооружения, пролета, который там поврежден, это максимум займет несколько недель, поскольку нужно заказать соответствующие материалы".

Детали: Лукашенко также рассказал, что в связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту транспортные потоки "переориентировали" на пункты пропуска Армянск и Перекоп.

Реклама:

Предыстория:

  • В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Темы: ХерсонКрымвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев

видео"Продвинулись далеко": в 47-й бригаде рассказали о штурмах – Залужный прокомментировал

Зеленский: Мы должны наконец легализовать лекарства на основе каннабиса

Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Зеленский предлагает сделать английский язык обязательным для чиновников

Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников

Все новости...
Херсон
Удар по коммунальщикам Херсона: количество жертв возросло до 3 человек
Оккупанты ударили по коммунальщикам Херсона, погибли 2 работника - ОВА
Враг обстрелял Харьковскую область и Херсон
Последние новости
15:13
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
15:12
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
15:12
В Херсонской области уровень воды в Днепре вошел в естественное русло
14:58
Рада приняла закон о доплатах военным
14:46
Зеленский: даже внутренние силы РФ перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля
14:42
В ВР зарегистрировали два законопроекта, которые усилят регулирование работы психологов
14:16
На Таврическом направлении частичный успех, уничтожено почти 3 роты россиян - Тарнавский
14:15
ОТЧЁТЧитатели УП вместе с художниками помогли 93-й бригаде ОМБр Холодный Яр (укр)
14:13
фотоДуда с необъявленным визитом прибыл в Киев
14:12
Отказ от наличных: НБУ заявил о готовности, но есть нюанс
Все новости...
Реклама: