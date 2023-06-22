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Зеленський пообіцяв контрнаступ "як восени"

Альона Мазуренко Четвер, 22 червня 2023, 16:34
Зеленський пообіцяв контрнаступ як восени
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ українських сил буде відбуватися так само як і восени, коли спочатку здавалось, що процес уповільнився, а потім ЗСУ почали стрімко просуватись вперед.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ВВС

Пряма мова: "Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, бо є ті чи інші складнощі. По перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію - майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновано. Тому і контрнаступальні дії відбуваються непросто.

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Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться - поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють.

Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій.

Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут.

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Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що якщо вони будуть відступати, їх просто будуть вбивати".

Деталі: За його словами, Росія робить щоденно страшні трагедії в Україні: "Я не впевнений, що вони можуть нам протистояти. Але те, що вони готові на якісь лиха іти, на великі страждання, доводити свої кроки до природних катастроф, до катастроф великого масштабу, абсолютно зрозуміло".

Зеленський додав, що підрив дамби Каховської ГЕС затопив чотири тисячі домівок: "Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо".

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що на фронті тривають жорстокі бої, але є просування ЗСУ на півдні України.

Теми: контрнаступЗеленськийвійна
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