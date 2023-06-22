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Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

Алена МазуренкоЧетверг, 22 июня 2023, 16:34
Зеленский пообещал контрнаступление как осенью
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинских сил будет происходить так же как и осенью, когда сначала казалось, что процесс замедлился, а потом ВСУ начали стремительно продвигаться вперед.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Прямая речь: "Контрнаступление мы оцениваем положительно. Не все просто, потому что есть те или иные сложности. Во-первых, вся наша земля заминирована, даже там, где мы деоккупировали нашу территорию - почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминировано. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто.

Шаги хотелось бы делать больше, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется - победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют.

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Поэтому в любом случае, мы уверены в успехе контрнаступательных действий.

Осенью у нас были соответствующие контрнаступательные действия и казалось, что это замедленный процесс. Но в какой-то момент все увидели, как мы стремительно начали продвигаться вперед. Так же будет и здесь.

Мы мотивированы. Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их просто будут убивать".

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Детали: По его словам, Россия делает ежедневно страшные трагедии в Украине: "Я не уверен, что они могут нам противостоять. Но то, что они готовы на какие-то беды идти, на большие страдания, доводить свои шаги до природных катастроф, до катастроф большого масштаба, абсолютно понятно".

Зеленский добавил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС затопил четыре тысячи домов: "Кто-то говорит, что они таким образом хотели предотвратить наше контрнаступление. Ну, я вам скажу честно, не верьте такой информации. Россия это делает ежедневно. Она ежедневно взрывает нашу инфраструктуру, бьет ракетами и тому подобное".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что на фронте продолжаются жестокие бои, но есть продвижение ВСУ на юге Украины.

Темы: контрнаступлениеЗеленскийвойна
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