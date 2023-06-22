ЗМІ в РФ дізналися про нові вакансії в ПВК "Вагнер": хочуть стежити і за російськими солдатами

ПВК Вагнера вербує колишніх співробітників силових структур РФ із досвідом оперативної роботи для "військової поліції" на окупованих територіях України.

Джерело: російське видання "Вёрстка"

Деталі: Зазначається, що оголошення про те, що найманці набирають силовиків із СОБРу, ОМОНу, ГРОМу та інших підрозділів, з'явилося 22 червня на сторінці організації в російській соцмережі (забороненій в Україні) "Вконтакте". Згідно з ним, робота орієнтована на "на затримання, оперативні та комендантські функції".

"Вёрстка" зв'язалася за вказаним у пості телефоном із вербувальником, який розповів, що такі вакансії у найманців з'явилися вперше. "З оперативників набираємо комендантський полк, будемо це називати військовою поліцією", - сказав вербувальник Денис.

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"Ви повинні будете стежити, щоб усі дотримувалися правил компанії. Дивитися, щоб не було злодіїв і мародерів, не було побиття, пияцтва тощо. Також (в обов'язки) входить оперативне завдання виявляти ДРГ і робота, певна річ, із ДРГ: допити, оперативне слідство... (уся) оперативна робота яка є", - сказав Денис.

Зазначається, що новому підрозділу нібито доведеться стежити за тим, щоб правила ПВК не порушували "добровольчі загони" і солдати Міноборони РФ. "Працюєте сміливо, жодних запитань не буде абсолютно, ви чого справді, жартуєте? Міноборонівця зловити - це не грішна справа. Тварини там розплодилися, бухають як свині. У нас є повністю всі повноваження", - сказав Денис.

За його словами, оклад на співробітника становитиме 240 тисяч рублів на місяць, до нього також додаються "дуже хороші" премії. Вибрати, на яких саме окупованих територіях, не можна. "Ви ж не в піонерському таборі, куди відправлять - там і будемо працювати", - сказав Денис.

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"Вакансії наразі відкриті. Наскільки вони будуть актуальні через місяць - я не скажу вам", - додав вербувальник.

Нагадаємо: Між власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і російським військовим керівництвом – Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим – посилюються конфлікт. На думку української військової розвідки, він викликаний страхом неминучої поразки та пошуком крайнього.