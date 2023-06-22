СМИ в РФ узнали о новых вакансиях в ЧВК "Вагнер": намерены следить и за российскими солдатами

ЧВК Вагнера вербует бывших сотрудников силовых структур РФ с опытом оперативной работы для "военной полиции" на оккупированных территориях Украины.

Источник: российское издание "Вёрстка"

Детали: Отмечается, что объявление о том, что наемники набирают силовиков из СОБРа, ОМОНа, ГРОМа и других подразделений, появилось 22 июня на странице организации в российской соцсети (запрещенной в Украине) "Вконтакте". Согласно ему, работа ориентирована на "на задержания, оперативные и комендантские функции".

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"Вёрстка" связалась по указанному в посте телефону с вербовщиком, который рассказал, что такие вакансии у наёмников появились впервые. "Из оперативников набираем комендантский полк, будем это называть военной полицией", — сказал вербовщик Денис.

"Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародёров, не было избиений, пьянства и так далее. Также (в обязанности) входит оперативная задача выявлять ДРГ и работа, естественно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие… (вся) оперативная работа какая есть", — сказал Денис.

Отмечается, что новому подразделению якобы придётся следить за тем, чтобы правила ЧВК не нарушали "добровольческие отряды" и солдаты Минобороны РФ. "Работаете смело, никаких вопросов не будет совершенно, вы чего в самом деле, шутите? Минобороновца поймать — это не грешное дело. Твари там расплодились, бухают как свиньи. У нас есть полностью все полномочия", — сказал Денис.

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По его словам, оклад на сотрудника будет составлять 240 тысяч рублей в месяц, к нему также прилагаются "очень хорошие" премии. Выбрать, на каких именно оккупированных территориях, нельзя. "Вы же не в пионерском лагере, куда отправят — там и будем работать", — сказал Денис.

"Вакансии в данный момент открыты. Насколько они будут актуальны через месяц — я не скажу вам", — добавил вербовщик.

Напомним: Между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и российским военным руководством - Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым - усиливается конфликт. По мнению украинской военной разведки, он вызван страхом неизбежного поражения и поиском крайнего.