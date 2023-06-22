МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ у четвер увечері закликало міжнародну спільноту відреагувати на інформацію української розвідки про можливу підготовку Росією теракту на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться в заяві українського МЗС, пише "Європейська правда".

Відомство підкреслило, що окупацією ЗАЕС Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності.

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"Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини", – додають у міністерстві.

Там закликали міжнародну спільноту, зокрема "Групу семи" та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російських атомної галузі та військово-промислового комплексу.

"Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії", – підкреслили в МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в четвер президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

Перед тим керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив загрозу підриву чи аварії на ЗАЕС, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.