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МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС

"Європейська правда"Четвер, 22 червня 2023, 23:14
МЗС закликало визнати Росію терористом на тлі можливої підготовки вибуху на ЗАЕС
МЗС УКРАЇНИ, ФОТО З FACEBOOK МІНІСТЕРСТВА

Міністерство закордонних справ у четвер увечері закликало міжнародну спільноту відреагувати на інформацію української розвідки про можливу підготовку Росією теракту на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це йдеться в заяві українського МЗС, пише "Європейська правда".

Відомство підкреслило, що окупацією ЗАЕС Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності.

"Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини", – додають у міністерстві.

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Там закликали міжнародну спільноту, зокрема "Групу семи" та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російських атомної галузі та військово-промислового комплексу.

"Наполягаємо на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії", – підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, в четвер президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

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Перед тим керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив загрозу підриву чи аварії на ЗАЕС, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач. 

Теми: ЗАЕСУкраїнаРосіявійна
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