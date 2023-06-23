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Українські "Піони" тепер стріляють американськими снарядами

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 11:54
Українські Піони тепер стріляють американськими снарядами

Українські артилеристи отримала американські 203-мм снаряди M106 для самохідних гармат 2С7 "Піон".

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на твітер-акаунт одного з бійців 43 бригади

Деталі: Як пише видання, такі снаряди передаються у рамках військової допомоги.

Наразі стало відомо, що йдеться про осколково-фугасні снаряди M106 з арсеналу американської 203,2-мм самохідної гаубиці M110.

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"Мілітарний" пише, що за більше року активних бойових дій, запаси снарядів радянського виробництва до гармат "Піон" закінчуються, тому союзники вирішили допомогти з поповненням боєкомплекту 203-мм снарядів.

 
Артилерійські снаряди M106 калібру 203-мм в Україні, червень 2023. Зображення: Twitter/@andriy9221

2С7 "Пион" – радянська 203-мм самохідна гармата, яка призначена для знищення окремих особливо важливих об’єктів та руйнування фортифікаційних споруд противника.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерство оборони Сполучених Штатів 9 червня оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю 2,1 мільярда доларів.

Теми: війнаУкраїна
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