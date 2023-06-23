Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські "Піони" тепер стріляють американськими снарядами

"Українська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 11:54
Українські Піони тепер стріляють американськими снарядами

Українські артилеристи отримала американські 203-мм снаряди M106 для самохідних гармат 2С7 "Піон".

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на твітер-акаунт одного з бійців 43 бригади

Деталі: Як пише видання, такі снаряди передаються у рамках військової допомоги.

Реклама:

Наразі стало відомо, що йдеться про осколково-фугасні снаряди M106 з арсеналу американської 203,2-мм самохідної гаубиці M110.

"Мілітарний" пише, що за більше року активних бойових дій, запаси снарядів радянського виробництва до гармат "Піон" закінчуються, тому союзники вирішили допомогти з поповненням боєкомплекту 203-мм снарядів.

 
Артилерійські снаряди M106 калібру 203-мм в Україні, червень 2023. Зображення: Twitter/@andriy9221

2С7 "Пион" – радянська 203-мм самохідна гармата, яка призначена для знищення окремих особливо важливих об’єктів та руйнування фортифікаційних споруд противника.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністерство оборони Сполучених Штатів 9 червня оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю 2,1 мільярда доларів.

Теми: війнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
війна
Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
"Сідаємо в човни по 10 чоловік. А над нами літають російські СУшки". Командир спецпідрозділу ГУР Торкотюк про операції в Чорному морі
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: