Українські "Піони" тепер стріляють американськими снарядами
Українські артилеристи отримала американські 203-мм снаряди M106 для самохідних гармат 2С7 "Піон".
Джерело: "Мілітарний" з посиланням на твітер-акаунт одного з бійців 43 бригади
Деталі: Як пише видання, такі снаряди передаються у рамках військової допомоги.
Наразі стало відомо, що йдеться про осколково-фугасні снаряди M106 з арсеналу американської 203,2-мм самохідної гаубиці M110.
"Мілітарний" пише, що за більше року активних бойових дій, запаси снарядів радянського виробництва до гармат "Піон" закінчуються, тому союзники вирішили допомогти з поповненням боєкомплекту 203-мм снарядів.
2С7 "Пион" – радянська 203-мм самохідна гармата, яка призначена для знищення окремих особливо важливих об’єктів та руйнування фортифікаційних споруд противника.
Передісторія:
- Міністерство оборони Сполучених Штатів 9 червня оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю 2,1 мільярда доларів.