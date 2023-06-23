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Украинские "Пионы" теперь стреляют американскими снарядами

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 11:54
Украинские Пионы теперь стреляют американскими снарядами

Украинские артиллеристы получила американские 203-мм снаряды M106 для самоходных пушек 2С7 "Пион".

Источник: "Милитарный" со ссылкой на твиттер-аккаунт одного из бойцов 43 бригады

Детали: Как пишет издание, такие снаряды передаются в рамках военной помощи.

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Сейчас стало известно, что речь идет об осколочно-фугасных снарядах M106 из арсенала американской 203,2-мм самоходной гаубицы M110.

"Милитарный" пишет, что за более года активных боевых действий, запасы снарядов советского производства к пушкам "Пион" заканчиваются, поэтому союзники решили помочь с пополнением боекомплекта 203-мм снарядов.

 
Артиллерийские снаряды M106 калибра 203-мм в Украине, июнь 2023. Изображение: Twitter/@andriy9221

2С7 "Пион" - советская 203-мм самоходная пушка, которая предназначена для уничтожения отдельных особо важных объектов и разрушения фортификационных сооружений противника.

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Предыстория:

Министерство обороны Соединенных Штатов 9 июня объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 2,1 миллиарда долларов.

Темы: войнаУкраина
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