Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
П'ятниця, 23 червня 2023, 12:06
За перші три години роботи Єдиного реєстру зброї в Єдиному вікні для громадян авторизувались 3,5 тисячі осіб.
Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram
Пряма мова Клименка: "Лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб".
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Деталі: За словами міністра, люди активно цікавляться − і в середньому сторінку Єдиного вікна одночасно відвідують по 500 користувачів.
Клименко зазначив, що ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру.
Водночас він закликав українців без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему, бо "реєстр працюватиме не лише сьогодні".
Передісторія:
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