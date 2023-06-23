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Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій

Ірина БалачукП'ятниця, 23 червня 2023, 12:06
Клименко: Люди дуже цікавляться Реєстром зброї, за 3 години − 3,5 тисячі авторизацій
Фото ілюстративне з pixabay.com

За перші три години роботи Єдиного реєстру зброї в Єдиному вікні для громадян авторизувались 3,5 тисячі осіб.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Клименка: "Лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб".

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Деталі: За словами міністра, люди активно цікавляться − і в середньому сторінку Єдиного вікна одночасно відвідують по 500 користувачів.

Клименко зазначив, що ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру.

Водночас він закликав українців без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему, бо "реєстр працюватиме не лише сьогодні".   

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Теми: зброяМВС
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