Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций

За первые три часа работы Единого реестра оружия в Едином окне для граждан авторизовались 3,5 тысячи человек.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Клименко: "Только в течение первых трех часов запуска реестра в Едином окне для граждан авторизовались более 3,5 тысячи владельцев оружия и заинтересованных лиц".

Детали: По словам министра, люди активно интересуются − и в среднем страницу Единого окна одновременно посещают по 500 пользователей.

Реклама:

Клименко отметил, что эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра.

В то же время он призвал украинцев без острой необходимости не загружать запросами в один день систему, потому что "реестр будет работать не только сегодня".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ