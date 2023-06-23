Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
Пятница, 23 июня 2023, 12:06
За первые три часа работы Единого реестра оружия в Едином окне для граждан авторизовались 3,5 тысячи человек.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь Клименко: "Только в течение первых трех часов запуска реестра в Едином окне для граждан авторизовались более 3,5 тысячи владельцев оружия и заинтересованных лиц".
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Детали: По словам министра, люди активно интересуются − и в среднем страницу Единого окна одновременно посещают по 500 пользователей.
Клименко отметил, что эти данные подтверждают важность и долгожданность запуска реестра.
В то же время он призвал украинцев без острой необходимости не загружать запросами в один день систему, потому что "реестр будет работать не только сегодня".
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Предыстория:
- 23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия.
- 16 июня Министерство внутренних дел сообщило, что упростило получение разрешения на оружие − оформить все можно не выходя из дома.