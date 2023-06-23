Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль опасается предоставлять оружие Украине, поскольку оно может попасть в руки россиян, а тогда в Иран.

Источник: Нетаньяху в интервью "The Jerusalem Post"

Прямая речь: "Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой другой западной страны, которая помогает Украине.

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Во-первых, у нас близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими пилотами в небе над Сирией. И я думаю, что важно, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана военно разместиться на нашей северной границе.

Во-вторых, у нас также есть опасения, что любые системы, которые мы предоставим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана и быть использованы против нас. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это на самом деле произошло с западным противотанковым вооружением, которое мы сейчас видим на наших границах. Поэтому здесь надо быть очень осторожными".

Детали: Нетаньяху назвал подход Израиля к помощи Украине "сбалансированным" и считает его правильным. По его словам, главы западных государств "понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем кто-либо из них".

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