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Нетаньягу "вивчає" можливість передачі "Залізного купола" Україні

Олена РощінаЧетвер, 2 лютого 2023, 00:33
Біньямін Нетаньягу, фото AFP via Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Джерело: Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю CNN, "The Kyiv Independent"

Пряма мова: "Ну, я, звісно, вивчаю це (можливість відправки Ізраїлем "Залізного купола" в Україну – ред.)".

Деталі: Нетаньягу також заявив, що розгляне можливість посередництва між Україною та Росією, якщо про це попросять обидві країни та Вашингтон.

"Якщо мене попросять усі зацікавлені сторони, я, звісно, розгляну це, але я не втручатимуся", – сказав Нетаньягу, додавши, що посередництво вимагає "правильного часу та правильних обставин".

У березні Україна попросила попередника Нетаньягу Нафталі Беннета виступити посередником у переговорах із Росією, але дипломатичні зусилля не дали жодних результатів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, але ізраїльський уряд зазнав різкої критики за відмову відправити зброю в Україну.
  • У червні 2022 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав продати Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол" та стверджував, що США не заперечуватимуть проти цього. Ізраїль не погоджувався.
  • Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що замість "Залізного купола" Україні потрібна своя система протиповітряної та протиракетної оборони.
  • За даними видання Axios, прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський наприкінці грудня вели переговори про зміну позиції України в ООН щодо резолюції щодо палестинських територій в обмін на ППО.
  • 28-29 січня невідомі безпілотники завдали ударів по військових об'єктах в Ірані, союзнику Росії, який постачає бойові безпілотники до Москви. Західні ЗМІ повідомили, що напад організував Ізраїль, який не коментує це.

Теми: ІзраїльППОдопомога Українівійна
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