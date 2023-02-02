Нетаньягу "вивчає" можливість передачі "Залізного купола" Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи ізраїльську систему протиповітряної оборони "Залізний купол".

Джерело: Біньямін Нетаньягу в інтерв'ю CNN, "The Kyiv Independent"

Пряма мова: "Ну, я, звісно, вивчаю це (можливість відправки Ізраїлем "Залізного купола" в Україну – ред.)".

Деталі: Нетаньягу також заявив, що розгляне можливість посередництва між Україною та Росією, якщо про це попросять обидві країни та Вашингтон.

"Якщо мене попросять усі зацікавлені сторони, я, звісно, розгляну це, але я не втручатимуся", – сказав Нетаньягу, додавши, що посередництво вимагає "правильного часу та правильних обставин".

У березні Україна попросила попередника Нетаньягу Нафталі Беннета виступити посередником у переговорах із Росією, але дипломатичні зусилля не дали жодних результатів.

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