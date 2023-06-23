Супутникові знімки свідчать, що росіяни почали зводити переправу під Чонгарським мостом
П'ятниця, 23 червня 2023, 17:20
Росіяни почали зводити понтонну переправу під Чонгарським мостом, який зазнав руйнувань після обстрілу.
Джерело: проєкт "Схеми" "Радіо Свободи"
Дослівно: "23 червня супутник Planet зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом – це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна РФ влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня".
Деталі: На знімках, які опублікував проєкт видно, що ураження зазнали два мости в цьому місці.
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На знімках від 18 травня переправи ще не було.
Передісторія:
- У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.
- Так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів
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