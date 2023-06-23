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Супутникові знімки свідчать, що росіяни почали зводити переправу під Чонгарським мостом

П'ятниця, 23 червня 2023, 17:20
Супутникові знімки свідчать, що росіяни почали зводити переправу під Чонгарським мостом
СКРИНШОТ

Росіяни почали зводити понтонну переправу під Чонгарським мостом, який зазнав руйнувань після обстрілу.

Джерело: проєкт "Схеми" "Радіо Свободи"

Дослівно: "23 червня супутник Planet зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом – це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна РФ влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня".

 

Деталі: На знімках, які опублікував проєкт видно, що ураження зазнали два мости в цьому місці.

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На знімках від 18 травня переправи ще не було.

 

Передісторія:

  • У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.
  • Так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів

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Теми: Крим
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