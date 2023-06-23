Супутникові знімки свідчать, що росіяни почали зводити переправу під Чонгарським мостом

Росіяни почали зводити понтонну переправу під Чонгарським мостом, який зазнав руйнувань після обстрілу.

Джерело: проєкт "Схеми" "Радіо Свободи"

Дослівно: "23 червня супутник Planet зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом – це сталось після його обстрілу, про що підконтрольна РФ влада окупованих територій України повідомила вранці 22 червня".

Деталі: На знімках, які опублікував проєкт видно, що ураження зазнали два мости в цьому місці.

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На знімках від 18 травня переправи ще не було.

Передісторія:

У четвер 22 червня окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

Так званий "міністр транспорту Криму" Микола Лукашенко заявив, що на повне відновлення Чонгарського мосту піде кілька тижнів