Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне начали возводить переправу под Чонгарским мостом
Пятница, 23 июня 2023, 17:20
Россияне начали возводить понтонную переправу под Чонгарским мостом, который подвергся разрушениям после обстрела.
Источник: проект "Схемы" "Радио Свободы"
Дословно: "23 июня спутник Planet зафиксировал новую понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом - это произошло после его обстрела, о чем подконтрольные РФ власти оккупированных территорий Украины сообщили утром 22 июня".
Детали: На снимках, которые опубликовал проект видно, что поражение получили два моста в этом месте.
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На снимках от 18 мая переправы еще не было.
Предыстория:
- В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
- Так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко заявил, что на полное восстановление Чонгарского моста уйдет несколько недель
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