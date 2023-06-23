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Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне начали возводить переправу под Чонгарским мостом

Пятница, 23 июня 2023, 17:20
Спутниковые снимки свидетельствуют, что россияне начали возводить переправу под Чонгарским мостом

Россияне начали возводить понтонную переправу под Чонгарским мостом, который подвергся разрушениям после обстрела.

Источник: проект "Схемы" "Радио Свободы"

Дословно: "23 июня спутник Planet зафиксировал новую понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом - это произошло после его обстрела, о чем подконтрольные РФ власти оккупированных территорий Украины сообщили утром 22 июня".

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Детали: На снимках, которые опубликовал проект видно, что поражение получили два моста в этом месте.

На снимках от 18 мая переправы еще не было.

 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В четверг 22 июня оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
  • Так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко заявил, что на полное восстановление Чонгарского моста уйдет несколько недель

Темы: Крым
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