Шойгу треба було судити, а Путіна обманюють: Пригожин виступив із новою критикою

Власник російської військової групи "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував міністра оборони РФ Сергія Шойгу і Генштаб за провал бойових дій, заявив, що Україна не планувала нападати на Донбас у 2022 році, і сказав, що на війні хотіли попіаритись російські чиновники, а заробити олігархи.

Джерело: відео Пригожина

Пряма мова: "Після 2014 року Донбас весь розпилювався, розкрадався різними людьми. Частина з них була з адміністрації президента, частина – з ФСБ, частина – залучені олігархи, такі як Курченко (Сергій – ред.). Це люди, які крали гроші у жителів Донбасу, які перебували у невизнаних республіках "ЛНР" і "ДНР".

Деталі: Пригожин розповів, що російські генерали в цей час "розпилювали" гроші на утриманні так званих воєнних корпусів в цих "республіках". Пригожин також розповів, що станом на лютий 2022 року Україна не готувала наступу на Донбас.

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Пряма мова: "На 24 лютого нічого надзвичайного (на лінії зіткнення на Донбасі –ред.) не було. Зараз уже Міноборони РФ намагається обманути суспільство, намагається обманути президента і розказати історію, що зі сторони України була безумна агресія і вони намагалися разом з усім блоком НАТО на нас напасти".

Деталі: Пригожин ще раз розкритикував боєздатність російської армії, яка не здатна проводити масштабні бойові дії, а генерали "обвішали себе медалями як ялинку". Він особисто звинуватив Шойгу у тому, що той в перші дні війни "погубив тисячі російських солдатів".

"Він погубив найбільш боєздатну частину армії", - сказав Пригожин.

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Війна, за його словами, потрібна була, щоб "купка тварюк попіарилася і показала, яка у нас сильна армія, щоб Шойгу отримав маршала і другу зірку героя". Також війна була вигідна "олігархічному клану, який сьогодні фактично керує Росією".

Пряма мова: "В середині березня нас ("Вагнер" - ред.) покликали на війну. Шойгу заховався. Його було не видно. Це був дідок, який трясеться. Він думав про те, як йому вийти з цієї ситуації. І в цей момент його треба було викинути на звалище історії і обов’язково судити і наказати за те, що він знищив уже в той час десятки тисяч життів".

Деталі: Пригожин також розкритикував російський Генштаб і його голову Валерія Герасимова через відсутність керування. Пізніше Пригожин заявив, що написав заяву до Слідчого комітету РФ щодо Шойгу і Герасимова.

Пряма мова: "Вони ще сподіваються, що можуть виграти цю війну. Але оскільки відсутнє керування, відсутні воєнні успіхи, то керівництво Міноборони ретельно обманює президента і президент отримує доклади, які не відповідають дійсності. Формується дві повістки: одна на землі, друга на столі у президента. І тому ми цілими днями слухаємо про 60 знищених "леопардів", про 3 тисячі знищених солдатів противника… Шойгу живе по принципу – щоб у брехню повірили, то вона має бути страшенною…

На землі зараз російська армія відступає на Запорізькому і Херсонському напрямках. ЗСУ витискають російську армію. Ми вмиваємося кров’ю. Резерви ніхто не дає. Керування ніякого нема".

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