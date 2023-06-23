Шойгу надо было судить, а Путина обманывают: Пригожин выступил с новой критикой

Владелец российской военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаб за провал боевых действий, заявил, что Украина не планировала нападать на Донбасс в 2022 году, и сказал, что на войне хотели попиариться российские чиновники, а заработать олигархи.

Источник: видео Пригожина

Прямая речь: "После 2014 года Донбасс весь распиливался, разворовывался разными людьми. Часть из них была из администрации президента, часть – из ФСБ, часть – привлеченные олигархи, такие как Курченко (Сергей - ред.). Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках "ЛНР" и "ДНР".

Детали: Пригожин рассказал, что российские генералы в это время "распиливали" деньги на содержании так называемых военных корпусов в этих "республиках". Пригожин также рассказал, что по состоянию на февраль 2022 года Украина не готовила наступления на Донбасс.

Реклама:

Прямая речь: "На 24 февраля ничего чрезвычайного (на линии соприкосновения на Донбассе - ред.) не было. Сейчас уже Минобороны РФ пытается обмануть общество, пытается обмануть президента и рассказать историю, что со стороны Украины была безумная агрессия и они пытались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть".

Детали: Пригожин еще раз раскритиковал боеспособность российской армии, которая не способна проводить масштабные боевые действия, а генералы "обвешали себя медалями как елку". Он лично обвинил Шойгу в том, что тот в первые дни войны "погубил тысячи российских солдат".

"Он погубил наиболее боеспособную часть армии", - сказал Пригожин.

ВИДЕО ДНЯ

Война, по его словам, нужна была, чтобы "кучка тварей попиарилась и показала, какая у нас сильная армия, чтобы Шойгу получил маршала и вторую звезду героя". Также война была выгодна "олигархическому клану, который сегодня фактически руководит Россией".

Прямая речь: "В середине марта нас ("Вагнер" - ред.) позвали на войну. Шойгу спрятался. Его было не видно. Это был трясущийся старичок. Он думал о том, как ему выйти из этой ситуации. И в этот момент его надо было выбросить на свалку истории и обязательно судить и наказать за то, что он уничтожил уже в то время десятки тысяч жизней".

Детали: Пригожин также раскритиковал российский Генштаб и его главу Валерия Герасимова из-за отсутствия управления. Позже он заявил, что написал заявление в Следственный комитет РФ по Шойгу и Герасимову.

Прямая речь: "Они еще надеются, что могут выиграть эту войну. Но поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, то руководство Минобороны тщательно обманывает президента и президент получает доклады, которые не соответствуют действительности. Формируется две повестки: одна на земле, вторая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем о 60 уничтоженных "Леопардах", о 3 тысячах уничтоженных солдат противника... Шойгу живет по принципу - чтобы в ложь поверили, то она должна быть ужасающей.

На земле сейчас российская армия отступает на Запорожском и Херсонском направлениях. ВСУ вытесняют российскую армию. Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет".

Предыстория: