Путіну уже доповіли, що Пригожин йде карати "тварюку" Шойгу

Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС

Деталі: Повідомляється, що Путін у курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина.

За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, "вживаються всі необхідні заходи".

Реклама:

В Національному антитерористичному комітеті Росії повідомили, що заяви Пригожина стали підставою для "порушення кримінальної справи про заклик до збройного заколоту".

У російському НАК закликали Пригожина припинити "протиправні дії".

Російські розслідувачі "Важные истории" повідомляють з посиланням на джерело, що в адміністрації Путіна паніка: "Там не виключають сценарій початку громадянської війни".

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, в адміністрації Путіна ще тиждень тому була інформація про те, що Пригожин щось готує. Джерело росіян вважає, що відео з наслідками ракетного удару по розташуванню ПВК "Вагнер" – інсценування.

Нагадаємо: