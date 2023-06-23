Путіну уже доповіли, що Пригожин йде карати "тварюку" Шойгу
Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
Джерело: прокремлівське видання ТАСС
Деталі: Повідомляється, що Путін у курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина.
За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, "вживаються всі необхідні заходи".
В Національному антитерористичному комітеті Росії повідомили, що заяви Пригожина стали підставою для "порушення кримінальної справи про заклик до збройного заколоту".
У російському НАК закликали Пригожина припинити "протиправні дії".
Російські розслідувачі "Важные истории" повідомляють з посиланням на джерело, що в адміністрації Путіна паніка: "Там не виключають сценарій початку громадянської війни".
За його словами, в адміністрації Путіна ще тиждень тому була інформація про те, що Пригожин щось готує. Джерело росіян вважає, що відео з наслідками ракетного удару по розташуванню ПВК "Вагнер" – інсценування.
Нагадаємо:
- Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
- Власник російської військової групи "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував міністра оборони РФ Сергія Шойгу і Генштаб за провал бойових дій, заявив, що Україна не планувала нападати на Донбас у 2022 році, і сказав, що на війні хотіли попіаритись російські чиновники, а заробити олігархи.