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Путіну уже доповіли, що Пригожин йде карати "тварюку" Шойгу

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 червня 2023, 22:49
Путіну уже доповіли, що Пригожин йде карати тварюку Шойгу

Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС

Деталі: Повідомляється, що Путін у курсі ситуації, що розгортається навколо Пригожина.

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За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, "вживаються всі необхідні заходи".

В Національному антитерористичному комітеті Росії повідомили, що заяви Пригожина стали підставою для "порушення кримінальної справи про заклик до збройного заколоту".

У російському НАК закликали Пригожина припинити "протиправні дії".

ВІДЕО ДНЯ

Російські розслідувачі "Важные истории" повідомляють з посиланням на джерело, що в адміністрації Путіна паніка: "Там не виключають сценарій початку громадянської війни".

За його словами, в адміністрації Путіна ще тиждень тому була інформація про те, що Пригожин щось готує. Джерело росіян вважає, що відео з наслідками ракетного удару по розташуванню ПВК "Вагнер" – інсценування.

Нагадаємо: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Власник російської військової групи "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував міністра оборони РФ Сергія Шойгу і Генштаб за провал бойових дій, заявив, що Україна не планувала нападати на Донбас у 2022 році, і сказав, що на війні хотіли попіаритись російські чиновники, а заробити олігархи. 

Теми: ПутінПригожинвійнаЗбройні сили
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