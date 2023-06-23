Путину уже доложили, что Пригожин идет наказывать "тварь" Шойгу
Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.
Источник: прокремлевское издание ТАСС
Детали: Сообщается, что Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина.
По словам спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, "принимаются все необходимые меры".
В Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что заявления Пригожина стали основанием для "возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу".
В российском НАК призвали Пригожина прекратить "противоправные действия".
Российские расследователи "Важные истории" сообщают со ссылкой на источник, что в администрации Путина паника: "Там не исключают сценарий начала гражданской войны".
По словам источника, в администрации Путина еще неделю назад была информация о том, что Пригожин что-то готовит. Источник россиян считает, что видео с последствиями ракетного удара по расположению ЧВК "Вагнер" – инсценировка.
Напомним:
- Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Пригожин добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу сейчас трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
- Владелец российской военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаб за провал боевых действий, заявил, что Украина не планировала нападать на Донбасс в 2022 году, и сказал, что на войне хотели попиариться российские чиновники, а заработать олигархи.