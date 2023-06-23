Путину уже доложили, что Пригожин идет наказывать "тварь" Шойгу

Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Источник: прокремлевское издание ТАСС

Детали: Сообщается, что Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина.

По словам спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, "принимаются все необходимые меры".

Реклама:

В Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что заявления Пригожина стали основанием для "возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу".

В российском НАК призвали Пригожина прекратить "противоправные действия".

Российские расследователи "Важные истории" сообщают со ссылкой на источник, что в администрации Путина паника: "Там не исключают сценарий начала гражданской войны".

ВИДЕО ДНЯ

По словам источника, в администрации Путина еще неделю назад была информация о том, что Пригожин что-то готовит. Источник россиян считает, что видео с последствиями ракетного удара по расположению ЧВК "Вагнер" – инсценировка.

Напомним: