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Путину уже доложили, что Пригожин идет наказывать "тварь" Шойгу

Алена МазуренкоПятница, 23 июня 2023, 22:49
Путину уже доложили, что Пригожин идет наказывать тварь Шойгу

Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о конфликте между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу.

Источник: прокремлевское издание ТАСС

Детали: Сообщается, что Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина.

По словам спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, "принимаются все необходимые меры".

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В Национальном антитеррористическом комитете России сообщили, что заявления Пригожина стали основанием для "возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу".

В российском НАК призвали Пригожина прекратить "противоправные действия".

Российские расследователи "Важные истории" сообщают со ссылкой на источник, что в администрации Путина паника: "Там не исключают сценарий начала гражданской войны".

ВИДЕО ДНЯ

По словам источника, в администрации Путина еще неделю назад была информация о том, что Пригожин что-то готовит. Источник россиян считает, что видео с последствиями ракетного удара по расположению ЧВК "Вагнер" – инсценировка.

Напомним: 

  • Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Пригожин добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу сейчас трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • Владелец российской военной группы "Вагнер" Евгений Пригожин раскритиковал министра обороны РФ Сергея Шойгу и Генштаб за провал боевых действий, заявил, что Украина не планировала нападать на Донбасс в 2022 году, и сказал, что на войне хотели попиариться российские чиновники, а заработать олигархи.  

Темы: ПутинПригожинвойнаВооруженные силы
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