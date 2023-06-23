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Війна в Україні стане головною темою переговорів глави МЗС Німеччини в ПАР

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 23:37

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок у неділю вирушить до Південно-Африканської Республіки з дводенним візитом, в рамках якого відбудуться переговори щодо війни в Україні.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

У понеділок Бербок візьме участь у зустрічах у Кейптауні, присвячених подоланню наслідків апартеїду, а також становищу лесбійок, геїв, бісексуалів, транссексуалів і квір-людей, повідомили у п'ятницю в Берліні у німецькому МЗС.

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Бербок також планує відвідати фінансовану Німеччиною компанію в Кейптауні, яка є частиною хабу вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Мета – сприяти розширенню виробництва вакцин на африканському континенті.

Відносини ПАР з Росією, як очікують, займуть важливе місце під час політичних переговорів у вівторок.

Офіційно ПАР оголосила про свій нейтралітет у контексті війни в Україні. Президент Сиріл Рамафоса нещодавно відвідав Росію та Україну з африканською делегацією з метою посередницьких зусиль.

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Тим часом саміт країн БРІКС, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і  ПАР, запланований на 22-24 серпня в Південно-Африканській Республіці.

Раніше президент ПАР Рамафоса заявив, що очікує на участь Владіміра Путіна на саміті БРІКС у серпні попри те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Міжнародному кримінальному суду.

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Теми: війнаНімеччинаПАР
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