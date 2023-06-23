Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война в Украине станет главной темой переговоров главы МИД Германии в ЮАР

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 23:37

Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок в воскресенье отправится в Южно-Африканскую Республику с двухдневным визитом, в рамках которого состоятся переговоры по войне в Украине.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

В понедельник Бербок примет участие во встречах в Кейптауне, посвященных преодолению последствий апартеида, а также положению лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и квир-людей, сообщили в пятницу в Берлине в немецком МИД.

Бербок также планирует посетить финансируемую Германией компанию в Кейптауне, которая является частью хаба вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель – способствовать расширению производства вакцин на африканском континенте.

Реклама:

Отношения ЮАР с Россией, как ожидают, займут важное место во время политических переговоров во вторник.

Официально ЮАР объявила о своем нейтралитете в контексте войны в Украине. Президент Сирил Рамафоса недавно посетил Россию и Украину с африканской делегацией с целью посреднических усилий.

Тем временем саммит стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, запланирован на 22-24 августа в Южно-Африканской Республике.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

Читайте также: Гаага готовит новости. Почему ордер МУС для Путина может привести даже к делу о геноциде.

Темы: войнаГерманияЮАР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья

Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ

обновленоПо Первомайскому РФ ударила "Искандером", количество раненых превысило 4 десятка

фотоВ Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон

Китай отазался принимать с визитом главного дипломата ЕС

За нардепа от "ЕС" Алексеева внесли 2 млн залога. Он вышел из-под стражи

Все новости...
война
Советник Байдена обсудит с незападными странами достижение справедливого мира в Украине
Путину уже доложили, что Пригожин идет наказывать "тварь" Шойгу
Пентагон до сих пор не увидел несанкционированного использования предоставленного Украине оружия
Последние новости
19:52
ВСУ предупредили об опасности провокации россиянами на ЗАЭС в ближайшее время
19:21
На Львовщине суд наказал экс-учительницу, которая устроила потасовку с учеником из-за мяча
19:19
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
19:13
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals
18:57
Защитники идут в наступление на 2 направлениях, подавили 18 артсисем оккупантов - Генштаб
18:56
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
18:48
"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров
18:29
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
18:21
Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ
18:12
фотоВ Украину вернули маму с малолетним сыном, которых депортировали в Россию – омбудсмен
Все новости...
Реклама: