Война в Украине станет главной темой переговоров главы МИД Германии в ЮАР

Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок в воскресенье отправится в Южно-Африканскую Республику с двухдневным визитом, в рамках которого состоятся переговоры по войне в Украине.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

В понедельник Бербок примет участие во встречах в Кейптауне, посвященных преодолению последствий апартеида, а также положению лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и квир-людей, сообщили в пятницу в Берлине в немецком МИД.

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Бербок также планирует посетить финансируемую Германией компанию в Кейптауне, которая является частью хаба вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Цель – способствовать расширению производства вакцин на африканском континенте.

Отношения ЮАР с Россией, как ожидают, займут важное место во время политических переговоров во вторник.

Официально ЮАР объявила о своем нейтралитете в контексте войны в Украине. Президент Сирил Рамафоса недавно посетил Россию и Украину с африканской делегацией с целью посреднических усилий.

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Тем временем саммит стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, запланирован на 22-24 августа в Южно-Африканской Республике.

Ранее президент ЮАР Рамафоса заявил, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС в августе несмотря на то, что страна обязана арестовать его и выдать Международному уголовному суду.

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