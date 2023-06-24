Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.

Джерело: Генпрокуратура РФ у Telegram

Дослівно: "Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно й обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина Є. В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту.

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Його діям буде дана належна правова оцінка.

За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років".

Що цьому передувало:

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