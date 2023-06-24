Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми

Генеральна прокуратура РФ підтвердила, що проти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина порушено кримінальну справу за "організацію збройного заколоту", інкримінована йому стаття 279 КК РФ передбачає позбавлення волі від 12 до 20 років.

Джерело: Генпрокуратура РФ у Telegram

Дослівно: "Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно й обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина Є. В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту.

Його діям буде дана належна правова оцінка.

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За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років".

Що цьому передувало:

Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости.