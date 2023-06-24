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Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 00:26
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину светит от 12 до 20 лет тюрьмы
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: TOPCOR.RU

Генеральная прокуратура РФ подтвердила, что против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.

Источник: Генпрокуратура РФ в Telegram

Дословно: "Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

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За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет".

Что этому предшествовало:

  • Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По словам Пригожина, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников. По его словам, 25 тысяч его наемников идут "восстанавливать справедливость". Он также просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях публикуют фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах в Москву обустраивают блокпосты.

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Темы: ПригожинГенпрокуратураРосcияВагнер
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