Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура РФ подтвердила, что против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", инкриминируемая ему статья 279 УК РФ предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.

Источник: Генпрокуратура РФ в Telegram

Дословно: "Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа.

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Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет".

Что этому предшествовало:

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