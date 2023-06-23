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Після заяви Пригожина в Ростові помітили бронетехніку, а на під'їзді в Москву – блокпости – росЗМІ

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 червня 2023, 23:52
Після заяви Пригожина в Ростові помітили бронетехніку, а на під'їзді в Москву – блокпости – росЗМІ
фото: 161.ru

Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви облаштовують блокпости. 

Джерело: Meduza, ростовське видання 161.ru, російські Telegram-канали, російська служба BBC News

Деталі: Джерела ростовського видання 161.ru підтверджують інформацію про оголошення плану "Фортеця" в Ростовській області: "Є наказ привести в бойову готовність весь склад МВС, Росгвардії і посилити пости на кордоні з "ЛНР" і "ДНР".

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Видання також публікує фотографії бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону.

Рух техніки також помітили і в Москві.

За словами співрозмовників видання "Вот Так", у Ростовській області після заяви Пригожина озброюють строковиків: "Я в резерві, моїх 30 людей уже відправили на броню (отримання спорядження - "Вот так"). Вони отримують броню, зброю, чекають на БТР".

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Інший співрозмовник серед службовців однієї з прикордонних частин РФ підтвердив повідомлення про озброєння особового складу.

При цьому обидва військових запевнили, що не розуміють, до чого саме їх готують і що саме відбувається. Командування не дає їм пояснень.

За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом".

 

Крім того, росЗМІ повідомляють, що у Москві силовиків привели в підвищену готовність. 

Astra з посиланням на джерела пише, що співробітникам силових відомств у Москві надійшло розпорядження "всім бути на зв'язку, нікуди не їхати".

За даними BBC, на трасі "Дон" (це дорога Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (спеціальних загонів швидкого реагування військ нацгвардії) виставляють блокпости.

Тим, хто на них чергує, віддається наказ відкривати вогонь "у разі виникнення загрози". Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висунення частини поки що не отримували.

Ще кілька ЗМІ додають, що в Москві запроваджується план "Фортеця" - це план із захисту об'єктів МВС. Точні дії співробітників при цьому плані підпадають під держтаємницю, але відкрито відомо, що входи і виходи в будівлі МВС перекриваються.

Нагадаємо: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців. За його словами, 25 тисяч його найманців йдуть "відновлювати справедливість". Він також просить не називати це " військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Російському диктатору Володимиру Путіну уже доповіли про конфлікт між ватажком ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Щодо Пригожина порушили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту.
  • Власник російської військової групи "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував міністра оборони РФ Сергія Шойгу і Генштаб за провал бойових дій, заявив, що Україна не планувала нападати на Донбас у 2022 році, і сказав, що на війні хотіли попіаритись російські чиновники, а заробити олігархи. 

Теми: ПригожинВагнерРосія
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