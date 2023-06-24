Путіну цілодобово доповідають про "заколот" Пригожина: у РФ почали блокувати доступ до новин

Російські силовики цілодобово доповідають президенту РФ Володимиру Путіну про заходи, які вживаються щодо протистояння "збройному заколоту" засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. У РФ почалися проблеми з доступом до новин.

Джерела: російське пропагандистське видання "ТАСС", "РБК", "Новая газета", Telegram-канал "Sota", "Важные истории", "BBC Русская служба"

Деталі: Як повідомляє "ТАСС" з посиланням на речника російського президента Дмитра Пєскова, силовики цілодобово доповідають Путіну про заходи, які вони вживають у зв'язку зі спробою Пригожина організувати "заколот".

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"Спеціальні служби, силові відомства, а саме Міністерство оборони, ФСБ, МВС, Росгвардія, у режимі цілодобової роботи постійно доповідають президенту про заходи, яких вживають, у контексті виконання раніше наданих ним доручень", – цитує видання слова Пєскова.

За словами Пєскова, генпрокурор РФ Ігор Краснов доповів Путіну про порушену проти Пригожина кримінальну справу.

Через оголошене Пригожиним протистояння "вагнерівців" і російської армії на пропагандистському телеканалі "Первый канал" вночі 24 червня почався спецвипуск новин.

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У першому спецвипуску російські пропагандисти заявили, що відео, на якому армія РФ нібито завдає удару по позиціях "вагнерівців", є "постановкою". "Доказом", що відео постановочне, телеканал, зокрема, назвав відсутність інших свідчень удару по таборах ПВК.

Через деякий час на "Первом канале" вийшов ще один спецвипуск новин про Пригожина, пише "Новая газета". У ньому показали звернення генерала Суровікіна до найманців "Вагнера", яке раніше з'явилося в Телеграм-каналах.

За інформацією "Sota", на тлі протистояння "вагнерівців" з російськими військовими соціальна мережа "ВКонтакте" почала блокувати публікації заяв Пригожина. Судячи зі скріншоту, який опублікувало видання, адміністрація соцмережі посилається на вимогу Генпрокуратури, яку було видано 23 червня.

Крім того, пише видання "Важные истории", російські провайдери, ймовірно, почали блокувати доступ до новин у Google. Видання звернуло увагу на дані GlobalCheck - доступ до новин у Google близько 01:00 був у 25% користувачів у Росії.

Разом з тим, видання ВВС повідомило, що обстановка у центрі Москви вночі мала "буденний вигляд" – військової техніки чи скупчення сил безпеки не було видно.