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Путину круглосуточно докладывают о "мятеже" Пригожина: в РФ начали блокировать доступ к новостям

"Украинская правда"Суббота, 24 июня 2023, 05:20
Путину круглосуточно докладывают о мятеже Пригожина: в РФ начали блокировать доступ к новостям
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Российские силовики круглосуточно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о мерах, которые принимаются по противостоянию "вооруженному мятежу" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В РФ начались проблемы с доступом к новостям.

Источники: российское пропагандистское издание "ТАСС", "РБК", "Новая газета", Telegram-канал "Sota", "Важные истории", "BBC Русская служба"

Детали: Как сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах, которые они принимают в связи с попыткой Пригожина организовать "мятеж".

"Специальные службы, силовые ведомства, а именно Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений", – цитирует издание слова Пескова.

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По словам Пескова, генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Путину о возбужденном против Пригожина уголовном деле.

Из-за объявленного Пригожиным противостояния "вагнеровцев" и российской армии на пропагандистском телеканале "Первый канал" ночью 24 июня начался спецвыпуск новостей.

В первом спецвыпуске российские пропагандисты заявили, что видео, на котором армия РФ якобы наносит удар по позициям "вагнеровцев", является "постановкой". "Доказательством", что видео постановочное, телеканал, в частности, назвал отсутствие других свидетельств удара по лагерям ЧВК.

ВИДЕО ДНЯ

Через некоторое время на "Первом канале" вышел еще один спецвыпуск новостей о Пригожине, пишет "Новая газета". В нем показали обращение генерала Суровикина к наемникам "Вагнера", которое ранее появилось в Телеграм-каналах.

По информации "Sota", на фоне противостояния "вагнеровцев" с российскими военными социальная сеть "ВКонтакте" начала блокировать публикации заявлений Пригожина. Судя по скриншоту, который опубликовало издание, администрация соцсети ссылается на требование Генпрокуратуры, которое было выдано 23 июня.

Кроме того, пишет издание "Важные истории", российские провайдеры, вероятно, начали блокировать доступ к новостям в Google. Издание обратило внимание на данные GlobalCheck - доступ к новостям в Google около 01:00 был у 25% пользователей в России.

Вместе с тем, издание ВВС сообщило, что обстановка в центре Москвы ночью имела "обычный вид" – военной техники или скопления сил безопасности не было видно.

Темы: ПригожинВагнерПутин
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