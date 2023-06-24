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Путін у своєму зверненні заговорив про громадянську війну та заколот

Роман ПетренкоСубота, 24 червня 2023, 10:17
Путін у своєму зверненні заговорив про громадянську війну та заколот
скріншот

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Джерело: Путін під час відеозвернення

Пряма мова Путіна: "Звертаюся до тих, кого обманом або погрозами втягнули в злочинну авантюру, на шлях тяжкого злочину збройного заколоту...

Це удар у спину країні та народу.

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Саме такого удару було завдано по Росії 1917 року, коли країна вела Першу світову війну. Але перемогу в неї вкрали. Інтриги, чвари, політиканство за спиною армії і народу обернулися найбільшим потрясінням, руйнуванням армії і розпадом держави, втратою величезних територій. У підсумку - трагедією громадянської війни...

Ми не дамо цьому повторитися. Захистимо і наш народ, і нашу державність від будь-яких загроз. Зокрема - від внутрішньої зради.

А те, з чим ми зіткнулися - це саме зрада. Непомірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради...

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Повторю, будь-яка внутрішня смута - смертельна загроза для нашої державності, для нас, як нації. Це удар по Росії, по нашому народу".

Деталі: Путін заявив, що дії влади Росії "будуть жорсткі", а Збройні сили та інші державні органи отримали необхідні накази. Він визнав, що ситуація в Ростові "залишається складною, фактично заблокована робота органів цивільного і військового управління".

Він просить тих, "хто підняв зброю на бойових товаришів", припинити "участь у злочинних діях".

Передісторія: 

  • Ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За словами Пригожина, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости. 
  • Пригожин стверджував, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Теми: ПутінРосіявійна
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