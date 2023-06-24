Путін у своєму зверненні заговорив про громадянську війну та заколот

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".

Джерело: Путін під час відеозвернення

Пряма мова Путіна: "Звертаюся до тих, кого обманом або погрозами втягнули в злочинну авантюру, на шлях тяжкого злочину збройного заколоту...

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Це удар у спину країні та народу.

Саме такого удару було завдано по Росії 1917 року, коли країна вела Першу світову війну. Але перемогу в неї вкрали. Інтриги, чвари, політиканство за спиною армії і народу обернулися найбільшим потрясінням, руйнуванням армії і розпадом держави, втратою величезних територій. У підсумку - трагедією громадянської війни...

Ми не дамо цьому повторитися. Захистимо і наш народ, і нашу державність від будь-яких загроз. Зокрема - від внутрішньої зради.

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А те, з чим ми зіткнулися - це саме зрада. Непомірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради...

Повторю, будь-яка внутрішня смута - смертельна загроза для нашої державності, для нас, як нації. Це удар по Росії, по нашому народу".

Деталі: Путін заявив, що дії влади Росії "будуть жорсткі", а Збройні сили та інші державні органи отримали необхідні накази. Він визнав, що ситуація в Ростові "залишається складною, фактично заблокована робота органів цивільного і військового управління".

Він просить тих, "хто підняв зброю на бойових товаришів", припинити "участь у злочинних діях".

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